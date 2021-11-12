Россияне высмеяли образцовую квартиру из 90-х

Жилье с неповторимыми интерьерами из 90-х выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле за 4,5 миллиона рублей выставили на продажу квартиру с неповторимыми интерьерами из 90-х, сообщает портал Altapress.ru. Жилое помещение напичкано громоздкой мебелью, коврами и картинами в золоченых рамах.

Четырехкомнатная квартира расположена в панельной многоэтажке на улице Гущина, ее общая площадь — 97 квадратных метров. Вся обстановка при желании может достаться новым владельцам.

Стены квартиры оклеены бордовыми обоями, на полах лежат ковры, окна закрыты многослойными шторами. Также выделяются кожаные кресла, глянцевые потолки, картины, множество предметов декора — все это элементы образцового жилья конца прошлого тысячелетия.

Пользователи сети оставили множество ехидных комментариев к новости о продаже жилища. «К этой классике 90-х не хватает под балконом двух "буренок" с пивом», — отметил один из читателей. «Это невозможно продать даже в извращенных фантазиях в их голове», — добавил другой. «Там ремонта — делать не переделать. Красные обои, а ванная...», — поразился третий. В целом пользователи сочли квартиру переоцененной.

Ранее в сети высмеяли микроквартиру с туалетом и кухней на балконе, также выставленную на продажу в Барнауле. Россияне указали на нелепость такой планировки. Некоторые усомнились в ее легальности.