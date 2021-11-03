Россияне высмеяли квартиру с туалетом на балконе

В Барнауле продают 18-метровую квартиру с санузлом и кухней на балконе

Микроквартиру с туалетом и кухней на балконе выставили на продажу в Барнауле. Объявление размещено в базе «Алтайского портала недвижимости». Нестандартную планировку жилья высмеяли российские пользователи сети.

Как заметили специалисты базы, в 18-метровой квартире есть туалет, но он расположен на балконе. Санузел обшит деревом, в нем два окна, выходящих на улицу и в комнату. Помещение вместило унитаз, раковину, душ, зеркало. В другой половине балкона оборудована кухня, там же стоит стиральная машина.

Продаваемое помещение расположено на втором этаже панельного девятиэтажного дома на улице Шукшина. В нем также есть гардеробная, холодильник, диван и мебельная стенка. Стоимость предложения — 1,3 миллиона рублей.

Необычную планировку в сети сочли смехотворной. «Прекрасное жилье для дружной многодетной семьи», — иронически отметил один из посетителей портала Altapress.ru. «Тут проще не пользоваться унитазом, а просто поставить на балконе специальное ведро с крышкой, ну которыми пользуются сейчас в деревнях. И все. И не надо париться с этим унитазом», — добавил другой. Некоторые усомнились в легальности такой планировки. «А разрешение на такую перепланировку есть? Электропроводку, канализацию? Балкон не предназначен на такие нагрузки, канализацию и вибрацию от стиральной машинки. Бывает, что и отваливается вместе с людьми, вышедшими покурить», — предупредил один из читателей.

В сентябре жителя Москвы захотели лишить права собственности на жилье из-за незаконной перепланировки. Отобрать квартиру грозится Мосжилинспекция. Как выяснили специалисты, горожанин в ходе ремонта снес в ней все ненесущие перегородки.