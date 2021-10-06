Британцам предложили спать на кухне ради жизни в центре столицы

Появилось объявление о сдаче в аренду микроквартиры с кроватью на кухне в центре Лондона

Ради жизни в центре Лондона британцам предложили спать на кухне. В столице Великобритании появилось объявление о сдаче в аренду мизерной квартиры-студии — кровать в ней расположена впритык с плитой, пишет издание Daily Mirror.

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Снять квартиру на длительный срок будущие жильцы смогут чуть более чем за тысячу фунтов стерлингов (106 тысяч рублей) без учета коммунальных услуг. Краткосрочная аренда (на месяц и меньше) обойдется дороже. По словам риелторов из агентства Foxtons, заявленная в объявлении цена ниже средней по району Эрлс Корт (Earl’s Court) — он считается самым дорогим в Лондоне. Купить жилье там стоит примерно 1,2 миллиона фунтов стерлингов (113 миллионов рублей), а снять — 702 фунта стерлингов в неделю (69 тысяч рублей).

Несмотря на расположение в престижном центральном районе и удобную инфраструктуру, жилое помещение действительно маленькое. Площадь квартиры в объявлении не указана, но по фото видно, что есть, спать и работать будущим арендаторам придется там же, где и готовить. В комментариях на сайте Daily Mirror пользователи признались, что студия не стоит своих денег, и они не хотели бы жить в ней даже забесплатно.

Ранее квартира с необычным расположением спальни возмутила жителей другого британского региона. В Глазго (Шотландия) выставили на продажу апартаменты, где кровать спрятали за шторкой на кухне. Приобрести жилье риелторы предложили за 82 тысячи фунтов стерлингов (8 миллионов рублей). Ремонт и площадь квартиры-студии устроили пользователей, но спать на пропахшей готовкой постели они оказались не готовы.