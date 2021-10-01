Квартира с кроватью на кухне возмутила пользователей сети

Пользователей сети возмутила планировка квартиры-студии, которую выставили на продажу в Шотландии. На просторной кухне за занавеской для душа скрыли двуспальную кровать. Об этом пишет газета Daily Record.

На сайте крупного риелторского агенства Slater Hogg & Howison недвижимость стоит 82 тысячи фунтов стерлингов (примерно 8 миллионов рублей). «Просторная квартира-студия в Глазго со свободной планировкой. Она станет отличным вариантом для молодого специалиста, желающего жить в престижном районе Вест-Энда, или первым жильем», — говорится в объявлении. В квартире есть гостиная зона с эркером, санузел с новой сантехникой, кухня-столовая и спрятанная в ней спальня с кладовкой.

Именно последняя зона и вызвала насмешки потенциальных покупателей и специалистов — они считают, что запах с кухни сделает пребывание там невыносимым. «82 тысячи фунтов, чтобы спать на кровати пропахшей луком и чесноком?», — возмутился архитектор и дизайнер Мэтт МакКаллум (Matt McCallum) в своем Twitter. Девушки в комментариях поддержали его точку зрения и тоже пошутили над нелепым выбором локации для спальни.

В августе пользователи смеялись над другой странной квартирой в Соединенном королевстве. Лондонские риелторы предложили для аренды студию, войти в которую можно исключительно через окно. При этом жить там не очень дешево — 750 фунтов стерлингов (74 тысячи рублей) в месяц.