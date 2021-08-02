В Лондоне нашли квартиру с входом через окно

На западе Лондона в Великобритании сдают в аренду студию, попасть в которую можно только через окно. Интернет-пользователи назвали предложение о съеме недвижимости «нелепым» и дорогим, сообщает Daily Mail.

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Заселиться в однокомнатное жилище у станции метро Эджвер-роуд (Edgware Road) можно за 750 фунтов стерлингов (1000 долларов) в месяц. Входная дверь в квартиру больше напоминает окно с приставленной лестницей. Люди, которые нашли объявление, также предположили, что ванную комнату и туалет хозяин недвижимости организовал в шкафу. «Как это вообще прошло строительные нормы», — задаются вопросом потенциальные арендаторы.

На кухне есть только раковина, микроволновая печь и небольшой холодильник. Собственник подчеркивает, что не готов сдать студию студентам, так как она предназначается для «семейного» проживания. Риелторы считают, что подобные предложения являются продолжением наблюдающейся в Великобритании в последнее время тенденции, когда даже крошечные и мало подходящие для комфортного проживания квартиры предлагают в аренду по высоким тарифам.

В июле в Лондоне выставили на продажу суперузкий дом. Таунхаус шириной всего в четыре метра, который построил участник британской рок-группы Mystery Jets, предлагают купить за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,37 миллиона долларов). В отличие от квартиры на Эджвер-роуд, дом умещает в себе три спальни, кухню, гостиную с высоким потолком, а также просторную ванную комнату с душевой.