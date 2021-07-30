В Лондоне нашли суперузкий дом

В лондонском районе Кенсингтон выставлен на продажу суперузкий четырехэтажный таунхаус, который ранее принадлежал участнику британской рок-группы Mystery Jets Генри Харрисону. Несмотря на то, что с улицы дом выглядит очень компактным, в нем созданы все условия для комфортного проживания, сообщает издание Daily Mail.
Жилое здание шириной всего в четыре метра предлагают приобрести за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,37 миллиона долларов). На площади в 147 квадратных метров можно найти три спальни, современную кухню, гостиную с высоким потолком, ванную комнату с душевой. На заднем дворе есть сад.
У здания большие окна, поэтому помещения всегда залиты естественным светом. Интерьер оформлен в светлых тонах со вставками в морском стиле. Рокер Генри Харрисон построил дом в 1987 году, когда работал архитектором. Сейчас жилье принадлежит литературному агенту Джейн Грегори (Jane Gregory).
В середине июня Великобритания утвердила проект строительства микродомов. Компактное жилье будут возводить в английском городе Бристоле на месте заброшенных гаражей. Тем самым страна планирует продвинуться в решении национальной проблемы дефицита недвижимости и вдохнуть новую жизнь в территории, которые пришли в упадок.