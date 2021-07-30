Британец развел возле дома личные джунгли

Житель Великобритании создал на заднем дворе своего дома райский сад. Мужчина разводил тропические растения 30 лет, а теперь готов продать недвижимость вместе с благоустроенным участком. Об этом сообщает The Sun.

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Трехкомнатный семейный особняк расположен в городе Лестер графства Лестершир в Восточном Мидленде. С улицы дом выглядит вполне обыкновенно, но другая его сторона и двор украшены экзотической растительностью. Хозяин участка, пенсионер Рик Сток (Rick Stock) высаживал на территории тропическую зелень с 1991 года.

В искусственных джунглях площадью 30 квадратных метров множество диковинных растений, в том числе пальмы, кактусы, алоэ, яркая Бругмансия (Brugmansaier) и банановое дерево Paw Paw. 67-летний мужчина создал два пруда, украсив их кувшинками. Сток хотел создать копию настоящего природного уголка. Особняк с тропиками можно приобрести за 320 тысяч фунтов стерлингов (447 тысяч долларов).

«Люди часто восхищаются моим садом, считая его отличным местом для общения. Надеюсь, что джунгли помогут продать дом. Мой сад — моя страсть, будет грустно прощаться, но я уверен, что покупатель будет счастлив», — поделился собственник дома.

Другой британец Колин Хил (Colin Heal) недавно прославился в интернете благодаря своему суперэкологичному дому. Мужчина построил настоящее убежище, которое способно выдержать практически любые природные катаклизмы. Здание запитано от солнечных батарей, а отапливается энергией, генерируемой с использованием дождевой воды.