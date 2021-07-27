Канадцу приказали снести особняк из-за ошибки властей

Жителю городка Гатино канадской провинции Квебек приказали снести собственный особняк на берегу озера из-за ошибки властей. Несколько лет назад мужчине выдали разрешение на строительство, которое противоречило правилам зонирования территории, сообщает издание Daily Mail.

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По решению Верховного суда Квебека, канадец Патрик Молла (Patrick Molla) должен разобрать возведенный в 2013 году дом, стоимость которого составляет около трех миллионов долларов. Восемь лет назад мужчина получил разрешение на строительство, а уже через год семья Молла переехала в новый особняк. С этого момента начались претензии от городских властей и жалобы соседей на то, что постройка нарушает правила планировки улиц Гатино.

После экспертизы документации выяснилось, что чиновник, утвердивший проект особняка, допустил ошибку, из-за которой дом разместили в 23 футах (семи метрах) от дороги, когда по закону объекты недвижимости на улицах города должны располагаться на расстоянии в 51 фут (15 метров) от проезжей части.

Еще до недавнего постановления суда Патрик Молла подал встречный иск на администрацию, по которому требует от властей 3,6 миллиона долларов за денежные расходы на строительство, ущерб репутации и прочие неудобства, причиненные его семье из-за бюрократической оплошности.

В конце июня британскому миллионеру, который возвел особняк в охраняемом лесу на полуострове Гауэр в Южном Уэльсе, отказали в прокладке дороги от дома к конюшне. Власти посчитали, что для реализации плана бизнесмен должен будет вырубить минимум 12 ценных деревьев, что неприемлемо для заповедника со статусом «выдающейся природной красоты».