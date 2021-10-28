Пара нашла тайную комнату в съемной квартире

В Великобритании пара обнаружила в съемной квартире скрытую комнату, попасть в которую можно только через шкаф на кухне. О необычной находке один из арендаторов поделился в своем Facebook-аккаунте, пишет издание Daily Star.

Британцы наткнулись на тайную комнату почти сразу, как въехали в арендованное жилье. Вход в спрятанное от глаз помещение находится в нижнем шкафу в углу кухни, судя по фотографиям, которые приводит издание. Двери для обычного доступа в комнату нет, также там не уложено покрытие на полу, разбросаны провода и строительные материалы.

«Определенно оставим что-то странное для следующих жильцов, когда переедем», — поделились квартиранты в соцсети. Пользователи соцсети рассказали о своих теориях, для чего может предназначаться помещение. «Я бы превратила его в укрытие, чтобы есть там любимые закуски и не делиться со своими детьми» — пошутила одна из женщин. «Это могло пригодиться для серийного убийцы — место, чтобы прятать тела», — озвучили более мрачную версию другие интернет-пользователи.

В июне жительница Подмосковья обнаружила в кондиционерах в своей квартире скрытые камеры. Устройства нашли, когда бытовые приборы перестали охлаждать помещения в летнюю жару и женщина попросила отца разобрать их. Россиянка предположила, что установить видеонаблюдение мог ее бывший муж, который работает в сфере IT.