Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах

Пара из Суррея, Англия, нашла способ экономить деньги: влюбленные отказались от квартиры и начали жить в чужих домах с чужими животными. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Клэр и 36-летний Майкл решили в корне изменить свою жизнь: они бросили работу по традиционному графику 5/2 с девяти утра до пяти вечера, выехали из съемной квартиры и отправились путешествовать по миру. Через два года пара вернулась в Англию и захотела продолжить путешествовать, но уже внутри страны.

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Тогда британцы стали предлагать услуги жителям разных городов. Они жили в домах людей, когда те куда-то уезжали, следили за жильем и за животными, если они были. «Мы сидим дома полный рабочий день. Обычно мы проводим в каждом месте по неделе, но иногда мы остаемся там на более длительный срок», — рассказала Клэр. Она добавила, что в редких случаях, когда им негде остановиться, они снимают апартаменты на Airbnb на один-два дня.

Со временем пара создала свой бизнес по присмотру за домами и квартирами. Клэр также удаленно подрабатывает логопедом. По словам британцев, новый образ жизни помогает экономить и откладывать значительную сумму денег ежемесячно. «Мы тратим деньги только на еду и развлечения. Мы останавливались в замечательных местах, проводили время с прекрасными животными и сэкономили целое состояние. Мы наслаждаемся каждой минутой жизни», — заключила Клэр.

Ранее сообщалось, что Джордан Видал, 25-летний студент университета в Кардиффе (Уэльс), нашел способ в течение двух лет не платить за еду и всегда быть сытым. По его словам, он уходил домой с полными пакетами еды.