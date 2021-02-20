Известный журналист раскрыл траты на ЖКУ и потребовал правды от коммунальщиков

Известный журналист и российский музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, сколько тратит на оплату коммунальных услуг. Он также потребовал от коммунальщиков рассказать, куда идут средства, выделенные на капитальный ремонт. Об этом сообщает издание iReactor.

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Соседов проживает вместе со своей матерью в двухкомнатной квартире в 16-этажном доме. По словам критика, они пользуются электричеством, а не газом, и платят за ЖКУ более четырех тысяч рублей. Журналист отметил, что сумма платежа увеличивается с каждым годом, но назвал такой процесс нормальным.

Критик оказался недоволен платежами за капитальный ремонт и отметил, что в подъезде его жилого дома дует из окон. «Я звонил в УК, и мне сказали, что ничего сделать нельзя. У нас сквозит из окон, и нам туда проложили поролон, как в советское время. Дом 85-го года, и то, что нам обещают, — туманная перспектива. Это уловка, мне кажется, нас обманывают с ним, и деньги идут не туда. Пусть нам ответят в УК и скажут правду, куда идут суммы и когда нам сделают капремонт», — заявил Соседов.

Ранее в феврале о тратах на услуги ЖКХ рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Каждый месяц он отдает за коммуналку около 70 тысяч рублей, 20 из которых идут на электроэнергию. Продюсер также вносит более семи тысяч рублей за уборку территории и интернет.

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