Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой жилья

Вице-президент Гильдии риелторов Апрелев: цены на недвижимость в 2022 году расти не будут

Если семья планирует покупку на вторичном рынке жилья, но в приобретении нет острой необходимости, можно пока арендовать квартиру и ждать стабилизации цен на рынке недвижимости. Такой совет россиянам дал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с каналом «Москва 24».

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«По большинству прогнозов, цены на недвижимость в 2022 году расти не будут, — указал эксперт. — Если человек хочет купить жилье не в ипотеку, он сейчас может положить деньги в банк под максимально высокий процент по депозиту и благодаря этому осенью следующего года приобрести квартиру большей площади, чем сейчас».

Как отметил Апрелев, в первой половине 2022-го произойдет стабилизация цен на недвижимость, во второй половине даже возможно их снижение. Поэтому торопиться с покупкой не стоит. Но при определенных условиях приобрести новую квартиру будет выгодно еще в 2021-м, сообщил он: так, если семья хочет купить квартиру в новостройке, можно внимательно изучать все акции от застройщиков. «Уже сейчас есть предложения со скидкой в 10-20 процентов», — заявил глава Гильдии риелторов. При этом он отсоветовал гражданам рисковать, покупая жилье на стадии котлована и невысокой степени готовности.

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