Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян

Верховный суд России по итогам рассмотрения спора между хозяйкой недвижимости и молодой женщиной-квартиросъемщицей подтвердил неприкосновенность частной жизни и жилища граждан, снимающих квартиры. Об этом пишет «Российская газета».

Конфликт между двумя россиянками произошел из-за задержки арендного платежа. Женщина вовремя не передала деньги, и тогда хозяйка в ее отсутствие пришла в квартиру и забрала дорогой ноутбук, принадлежавший съемщице. При этом она пообещала вернуть технику, когда долг будет выплачен. Арендаторша обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука. Было возбуждено уголовное дело, но владелица квартиры ноутбук отдала, и дело закрыли.

Впоследствии съемщица подала на хозяйку в суд. Она попросила компенсировать ей моральный вред от незаконного проникновения в квартиру и завладения ноутбуком, в котором хранилась личная информация. Местные суды в удовлетворении иска отказали, а Верховный суд полностью поддержал россиянку.

Было указано, что хозяйка квартиры посягнула на конституционное право неприкосновенности жилища. Кроме того, суд указал на статью 152 Гражданского кодекса, в которой сказано, что нельзя без согласия человека собирать, использовать, хранить и распространять сведения о его личной жизни. Моральный вред может заключаться и в переживаниях от невозможности вести активную общественную жизнь и потери работы, напомнили судьи. Между тем ноутбук хозяйка квартиры не возвращала в течение девяти месяцев. Верховный суд отменил все решения местных судов по этому делу.

Ранее стало известно, что до 2030 года в России планируется начать ежегодно строить до 5 миллионов квадратных метров арендных квартир. Минстрой также намерен обелить рынок аренды за счет предоставления налоговых вычетов съемщикам и снижения госпошлин за регистрацию договоров.