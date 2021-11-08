Россиянам назвали худшие типы соседей

При покупке квартиры в новостройке риск оказаться в окружении неблагополучных соседей наиболее велик, полагают эксперты риелторского агентства «Макромир». Они назвали россиянам худшие типы соседей, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Первый вариант — курящие соседи. Дым через вентиляционные каналы, через открытые окна попадает в квартиру, и новоселу приходится постоянно дышать плохим воздухом. Постепенно в квартире накапливается неприятный запах, который сложно вывести. Неосторожное обращение с сигаретами может привести к пожару.

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Второй нежелательный тип — соседи, имеющие двух и более животных. Из их квартиры тоже может исходить неприятный запах, кроме того, собаки, например, часто лают по ночам.

Третий вариант — соседство с активными молодыми людьми. «Никогда не понятно, какие увлечения будут вам мешать — громкая музыка определенных жанров, постоянные компании», — указывают специалисты, отмечая, впрочем, что часто проблем с такими соседями меньше, чем с людьми, которые поначалу казались вполне приличными.

К проблемным типам соседей риелторы отнесли также скандальных людей, музыкантов и арендаторов. «Иногда сложно бывает жить по соседству с квартирой, которая сдается. Могут быть все перечисленные риски выше, причем они каждый раз обновляются при смене жильца», — пояснили эксперты.

Минувшим летом стало известно, что в России разработан закон о защите прав соседей. Документ подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России», он предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс.