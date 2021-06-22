Россиян защитят от соседей

В России разработан закон о защите прав соседей. Документ подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России», он предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс. Закон уже принят в первом чтении, рассказала «Парламентской газете» один из авторов инициативы, член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова.

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По ее словам, законопроект решает не одну проблему. «Это не "закон о тишине", а закон о правах соседей! Мы обозначаем, и это главное, что собственник отвечает за все, что происходит в его жилом или нежилом помещении в доме», — подчеркнула парламентарий.

Павлова посетовала на то, что в России не распространен зарубежный опыт утверждения жильцами единых правил проживания в многоквартирном здании и их соблюдения. Она отметила, что новый законопроект «закладывает фундамент соседских отношений». Документ предусматривает, в том числе, введение ответственности арендаторов жилья за соблюдение правил проживания в доме.

Цель готовящегося закона — «не загнать людей в какие-то рамки или штрафовать, мы создадим основу для соседских отношений, основанных на уважении», указала депутат.

Ранее в июне россиянам назвали правовые основания для подачи в суд иска в отношении курящих соседей. Собственник может курить в своей квартире или на балконе, если это не мешает другим, заявил юрист. В противном случае, согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда.

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