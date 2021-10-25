В России предложили сдавать соседей в лечебно-трудовые профилактории

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты России по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» предложил сдавать на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни и представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду.

«Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории», — отметил Крохин. По его мнению, такая профилактическая мера позволила бы предотвратить совершение пьяным человеком тяжкого преступления.

Юрист подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной, а должна быть призвана оказывать специализированную помощь людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой. Крохин считает, что она может быть реализована, учитывая возрождение в России вытрезвителей, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сентябре Минздрав, Минтруд и МВД подписали совместный приказ о работе вытрезвителей, в которых будет оказываться помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Согласно документу, россияне, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. При этом человека должны отпустить домой после естественного вытрезвления и личного отказа от содержания в вытрезвителе. Отправить его из учреждения ночью нельзя. Также в вытрезвителях планируется организовать медицинские кабинеты.

Вытрезвители были ликвидированы в России в 2011 году во время реформы МВД. Работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей 29 декабря 2020 года. Согласно документу, полицейские могут доставлять пьяных граждан в специальные учреждения, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.