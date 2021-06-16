Нарколог объяснил пустующие вытрезвители в России

Главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин в интервью «Российской газете» объяснил, почему в России пустуют недавно открывшиеся вытрезвители.

Эксперт напомнил, что по закону пациент должен дать согласие на доставку туда и находиться там добровольно. «Тогда как доставка по чьему-либо заявлению этому праву в корне противоречит. И удерживать человека в спецучреждении без его согласия никто не может», — сказал он.

Лопатин также указал на ряд недоработок в новом законе о вытрезвителях. Так, там говорится, что вытрезвители могут быть организованы с участием бизнеса, но гарантии для бизнесменов не прописаны. Кроме того, не обозначено участие полиции в охране вытрезвителя и другие моменты.

7 июня МВД России утвердило правила отправки граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация. Попавшим в вытрезвитель окажут социально-психологическую и социально-правовую помощь, а также содействие в трудоустройстве.

29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.