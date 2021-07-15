Вытрезвители в России станут платными

Первые платные вытрезвители появятся в России уже в октябре. Об этом заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай сообщил в интервью «Известиям». По его словам, в течение года ведомства разрабатывали подзаконные акты, чтобы возродить институт вытрезвителей.

«Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в Министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале», — сообщил Сагалай.

Минздрав, Минтруд и МВД подготовили совместный приказ, в котором утверждены правила организации работы подобных мест, касающиеся структуры, штатной численности, параметров помещений и освещенности. К примеру, рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и обязательно — медицинским кабинетом.

При этом, лечить алкогольное отравление в платных вытрезвителях не будут. Гостям учреждений гарантированы четыре услуги: естественное вытрезвление за сутки на спальном месте, питьевая вода, санитарная обработка и временная одежда на случай, если собственная пришла в негодность. Пациентов будут поставлять полицейские патрули при соблюдении ряда правил: подростков и беременных женщин привозить в вытрезвитель запрещено.

Стоить такие организации будут немало: только на содержание этих учреждений во всех регионах из госбюджета придется ежегодно выделять порядка 1 миллиарда рублей. Как сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, это средняя сумма расходов нескольких все еще существующих в стране вытрезвителей.

Сами предприниматели проявлять интерес к созданию вытрезвителей не спешат, а медицинское сообщество старается всячески от них дистанцироваться, утверждая, что к медицине вытрезвители отношения не имеют. Но есть в России и пара регионов, где такая система успешно работает. К примеру, Татарстан, где вытрезвители перевели под ведомство Минздрава, и Челябинская область, где такое помещение создали еще несколько лет назад.