Оставшимся без квартир россиянам предложили выдавать жилищные сертификаты

Генпрокурор Краснов: с начала 2021 года в России восстановлены в правах 35 тысяч дольщиков

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью. Эта инициатива будет рассмотрена правительством, заявил Краснов в ходе выступления в Госдуме во вторник, 16 ноября, сообщает «Российская газета».

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Как отметил генпрокурор, с начала 2021 года в России были разрешены проблемы с 387 новостройками, в правах восстановлены более чем 35 тысяч дольщиков. Но эта доля мала — всего 22 процента от общего числа покупателей, оставшихся без квартир, указал Краснов.

Проблема с обеспечением прав таких граждан заключается в том, что дома достраиваются долго, и за этот период происходит рост цен на стройматериалы. «Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью», — заявил генпрокурор.

Краснов сообщил, что идея уже изложена президенту Владимиру Путину. Он призвал и депутатов подключиться к работе над этим вопросом. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата создаст рабочую группу по решениям проблем дольщиков. Руководить ею будет вице-спикер Сергей Неверов.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась на 2,3 процента, до 277 тысяч рублей. В Московской области «квадрат» строящегося жилья тоже начал дешеветь — за два последних месяца его стоимость снизилась на 0,8 процента, до 148 тысяч рублей. На рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленинградской области средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,3 процента, до 122 тысяч рублей.