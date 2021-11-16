Россиянам предложили квартиры в мегаполисах по цене до миллиона рублей

Restate.ru: жилье стоимостью до миллиона рублей есть почти в каждом крупном городе России

Цены на вторичное жилье в российских мегаполисах продолжают расти, но почти в каждом из них можно приобрести квартиры стоимостью до миллиона рублей, следует из исследования, подготовленного порталом Restate.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают аналитики, в большинстве крупных городов средние цены на «вторичку» взлетели на 20-30 процентов за последний год, а минимальная стоимость квартир в них стартует от 1,2-1,5 миллиона рублей. Но есть и экономичные варианты. Так, например, в Челябинске однокомнатную квартиру на севере города можно купить за 890 тысяч рублей.

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В Новосибирске покупателям с минимальным бюджетом предлагают комнаты в общежитиях или малогабаритные квартиры. Так, 20-метровую студию в доме на Лесном шоссе можно приобрести за 850 тысяч рублей. Из минусов — отдаленность от благ цивилизации.

В Нижнем Новгороде миллиона хватит, чтобы приобрести квартиру в одном из поселков около города. 51-метровая «двушка» стоит 800 тысяч рублей. В Казани по такой же цене выставлено на продажу 12-метровая студия на первом этаже десятиэтажного блочного дома.

В самом малонаселенном из городов-миллионников — Волгограде — за 790 тысяч можно купить 30-метровую «однушку» в двухэтажном доме 1961 года постройки. В Красноярске за 730 тысяч предлагается 14-метровая студия на первом этаже панельной пятиэтажки.

«В двух столицах отдельного жилья за миллион рублей давно уже не найти, — сетуют эксперты. — В Санкт-Петербурге цены на малогабаритные студии, оборудованные в бывших коммунальных квартирах, стартуют от 2 миллионов рублей. А в Москве микростудии общей площадью 11-12 "квадратов" дешевле 3 миллионов рублей в листингах уже не предлагаются».

Ранее участники рынка недвижимости заявили, что средний уровень цен на вторичную недвижимость в России уже весьма высок и не соответствует финансовым возможностям многих потенциальных покупателей. Но обвала ценников никто из них не пообещал.