Раскрыта минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

«ИНКОМ-Недвижимость»: минимальная арендная ставка в Москве достигла 30 тысяч в месяц

По состоянию на ноябрь 2021 года минимальная ставка аренды квартиры в Москве достигла 30 тысяч рублей в месяц. Стоимость самого дешевого съемного жилья в столице раскрыли аналитики «ИНКОМ-Недвижимость», передает «Интерфакс».

Самой доступной, по оценкам экспертов, стала однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров в Головинском районе, недалеко от станции метро «Водный стадион». За жилье на 12-м этаже в 16-этажном доме арендаторам придется заплатить 30 тысяч в месяц.

Следующей в рейтинге бюджетных московских квартир стала «однушка» на шестом этаже десятиэтажного панельного дома в восьми минутах пешком от метро «Бунинская Аллея» — снять такой объект можно за 33 тысячи рублей в месяц.

Столько же придется заплатить за двухкомнатную квартиру на третьем этаже в пятиэтажном доме в 15 минутах от станции метро «Щелковская» — это жилье заняло третье место по доступности в списке экспертов.

Ранее аналитики выяснили, что дешевых квартир в Москве в два раза меньше, чем желающих их снять. С начала 2021 года предложение на рынке жилой недвижимости сократилось на 32 процента, а за год — на 47. Кроме того, минимальная стоимость аренды подорожала на 50 процентов, с 20 тысяч рублей в августе до 30 тысяч рублей в октябре.

