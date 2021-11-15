Арендаторов квартир в Москве оставили без скидок

«ИНКОМ-Недвижимость»: дешевых квартир в Москве в два раза меньше, чем желающих их снять

С начала года на столичном рынке аренды жилья предложение сократилось на 32 процента, за год — на 47 процентов. В настоящее время число наиболее дешевых вариантов в два раза меньше, чем желающих их снять, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, осенью 2021-го нижний порог арендной стоимости квартиры в старой Москве поднялся на 50 процентов, с 20 тысяч рублей в августе до 30 тысяч в октябре. Возвращение к прежним ценам в сегменте недорогого жилья маловероятно, утверждают они.

По наблюдениям специалистов, москвичи оставили арендаторов без скидок: дисконты на массовом рынке аренды не предусмотрены. Напротив, наймодатели повышают арендные ставки на 5-15 процентов, причем не только при сдаче объектов новым жильцам. Многие увеличивают стоимость аренды по действующим договорам найма, и квартиранты принимают эти условия.

«Поскольку нынешней осенью мы наблюдали невероятный скачок спроса, найти экономичные качественные варианты в старых границах Москвы сейчас довольно затруднительно», — констатируют риелторы.

Ранее стало известно, что за период пандемии доля российских семей, способных снимать квартиры, увеличилась с 40 до 45 процентов. Лидером по доступности аренды оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там более 72 процентов семей могут спокойно снимать жилье.