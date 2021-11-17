В крупных городах России подорожала аренда жилья

ТАСС: арендные ставки в городах-миллионниках РФ выросли в октябре в среднем на 6 процентов

Арендные ставки в городах-миллионниках России выросли в октябре в среднем на шесть процентов по сравнению с сентябрем. Об этом рассказал ТАСС руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По словам эксперта, это рекордный рост за последние пять лет. В свою очередь директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Дарья Хлыстова отметила, что в наиболее востребованных районах крупных городов в РФ арендная плата выросла на 25-30 процентов, а некоторые собственники обновляли стоимость аренды своей недвижимости почти еженедельно.

По данным ЦИАН, аренда однокомнатной квартиры в Москве в октябре подорожала на 6 процентов — до 42 тысяч рублей в среднем в месяц. В Санкт-Петербурге и Казани арендные ставки выросли на 9 процентов — до 30,1 и 20,8 тысячи рублей соответственно. В Екатеринбурге рост составил 4 процента — до 21,5 тысячи рублей, в Новосибирске и Нижнем Новгороде арендная плата увеличилась на 6 процентов — до 20,6 и 19,1 тысячи рублей.

Подорожание аренды жилья в крупных городах эксперты связывают с дефицитом предложения на рынке. Объем предложения в большинстве городов-миллионников в октябре был на 35-50 процентов ниже, чем в начале года. При этом Попов отметил, что в ноябре активность арендаторов обычно снижается. Интерес к аренде начал спадать по сравнению с уровнем октября и сентября, однако все еще остается на 20 процентов выше, чем за аналогичный период 2020 года.

По оценке Хлыстовой, баланса на рынке аренды стоит ждать не раньше, чем весной-летом 2022 года. Согласно прогнозам эксперта, установившиеся в октябре ставки сохранятся до конца 2021 года. Аренда может подешеветь весной 2022 года при условии восстановления баланса спроса и предложения.

16 ноября сообщалось, что в конце лета 2021 года с московского рынка аренды жилья было «вымыто» практически все доступное предложение. Из-за дефицита предложения стоимость аренды квартир экономкласса выросла примерно на 20 процентов.