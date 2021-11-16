В Москве наметился дефицит квартир для арендаторов

«МИЭЛЬ»: стоимость аренды квартир экономкласса в Москве выросла на 20 процентов

В конце минувшего лета с московского рынка аренды жилья было вымыто практически все ликвидное предложение. Из-за этого существенно — примерно на 20 процентов — выросла стоимость аренды квартир экономкласса, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, в столице наметился дефицит арендных квартир: объем предложения съемного жилья осенью снизился практически в два раза по сравнению с летними показателями. В результате произошел скачок ставок аренды. «То, что еще летом предлагалось за 30 тысяч рублей в месяц, осенью сдавалось уже за 36-38 тысяч», — указывают специалисты.

Также, по их данным, увеличился срок поиска квартир в аренду. «Поскольку сегодня на рынке экспонируется много или переоцененного, или низкокачественного предложения, которое не представляет интереса для нанимателей, срок поиска квартир увеличился, — констатируют в «МИЭЛЬ». — Арендаторы не рассматривают "бабушкины" варианты, а хотят снимать современные комфортные квартиры, но по стоимости "бабушкиных"».

Кроме того, по наблюдениям экспертов, арендаторы стали реже менять жилье, переезжать из одних квартир в другие. Они понимают, что либо не найдут достойной альтернативы, либо найдут, но значительно дороже.

Ране стало известно, что осенью 2021-го нижний порог арендной стоимости квартиры в старой Москве поднялся на 50 процентов: с 20 тысяч рублей в августе до 30 тысяч в октябре. Возвращение к прежним ценам в сегменте недорогого жилья маловероятно, утверждают риелторы.