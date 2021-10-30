Раскрыты масштабы будущего падения ставок аренды жилья в Москве

Риелтор Харыбин прогнозирует, что ставки аренды квартир в Москве снизятся на 10 процентов

Ажиотажного спроса на съемное жилье в Москве, наблюдавшегося в конце лета и начале осени, больше нет. Квартиры сдаются оперативно, но в будущем спрос может снизиться, предложение вырастет, и тогда собственники и агенты снова прибегнут к демпингу. Масштабы будущего охлаждения рынка аренды раскрыл на свой странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

«Пока что я не чувствую ничего подобного, квартиры сдаются по нормальным ценам, оперативно, — отметил специалист. — Но вот дальше — посмотрим. Я не жду такого жуткого рынка, который был весной 2020 года. Когда цены падали на 20-30 процентов на экономкласс и средний. Но легко могу допустить снижение на уровни лета-весны».

По словам риелтора, «ничего страшного, скорее всего, не будет». Харыбин прогнозирует коррекцию ставок не более чем на 10 процентов.

Ранее стало известно, что на московский рынок аренды вернулась практика проведения кастингов среди квартиросъемщиков, которая была особенно популярной в начале 2000-х. Однако мотивы у арендодателей из 2000-х и настоящих разные. Сейчас собственники начали устраивать кастинги для экономии времени — например, выделяют вместе с агентом день для просмотров, на этот день записывают максимальное число потенциальных клиентов и изучают каждого.