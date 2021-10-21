Названы районы около Москвы с дешевыми домами в аренду

В Московской области есть пять направлений, где стоимость аренды коттеджей не превышает 90 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН. В среднем ставка для домов, расположенных у крупных подмосковных шоссе, равна 101,7 тысячи рублей. За год она выросла на восемь процентов.

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При расчете ценовых показателей учитывались дома в аренду, построенные после 1980 года и расположенные в пределах 100 километров от МКАД. Всего их порядка 1,6 тысячи, год назад было на 16 процентов больше (1,9 тысячи), подсчитали аналитики.

Самые дешевые коттеджи можно найти в районах Рязанского, Ленинградского, Егорьевского, Горьковского и Симферопольского шоссе. Средние ставки для арендаторов там составляют от 76,8 тысячи до 89,3 тысячи рублей в месяц. Самыми дорогими для съемщиков названы Новорижское, Пятницкое и Рублево-Успенское шоссе, где ставки равны 117,8-124,1 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Москве. Самые недорогие объекты на вторичном рынке недвижимости — это переделанные из комнат студии, пояснили риелторы. Как правило, они официально не оформлены, и покупатель такого жилья рискует его лишиться. В целом дешевые квартиры всегда являются проблемными, заключили специалисты.