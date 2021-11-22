Россияне массово повысили ставки аренды жилья

Ставки долгосрочной аренды жилья в большинстве крупных городов России с начала 2021 года не росли или даже шли на снижение, но с конца лета они увеличились почти во всех 15 городах-миллионниках, следует из материалов портала Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру».

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Арендовать жилье в крупных городах стало дешевле, чем покупать в ипотеку, отмечают аналитики. Это и позволило россиянам массово повысить стоимость аренды квартир. Больше всего ставки выросли в Уфе (на 23 процента с начала осени), Красноярске (плюс 15 процентов), Екатеринбурге (13 процентов), Новосибирске (13 процентов), Ростове-на- Дону (12 процентов), Казани (12 процентов), Волгограде (11 процентов) и Санкт-Петербурге (10 процентов).

Наименее заметно съемное жилье подорожало в Воронеже (на 3 процента) и в Москве (плюс 0,2 процента). «Судя по всему, цены на аренду в столице еще летом достигли потолка. Сейчас снять среднестатистическую квартиру в столице можно за 74 тысячи рублей в месяц», — уточняют специалисты.

По их данным, в большинстве городов-миллионников ставки за год (с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го) прибавили в среднем 15-20 процентов. «Правда, уже сейчас аппетиты арендодателей начинают стихать, — констатируют в Restate.ru. — Лишь в пяти из 15 городов-миллионников (Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Перми) рост арендных ставок продолжился в ноябре, в остальных средние индексы уже встали или даже показывают тенденцию к небольшому снижению.

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