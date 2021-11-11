Россияне бросились скупать жилье в одной евразийской стране

Turk.Estate: спрос на покупку жилья в Турции со стороны россиян вырос на 13 процентов

Российский спрос на покупку жилья в Турции снова растет — в минувшем октябре он увеличился на 13 процентов по сравнению с показателем сентября. О том, что соотечественники бросились скупать недвижимость в этой евразийской стране, свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в августе и сентябре аналитики фиксировали снижение числа обращений из России от потенциальных покупателей турецкого жилья. По итогам десяти месяцев — с января по октябрь — спрос на покупку жилья в Турции со стороны россиян вырос на 32 процента относительно результата за аналогичный период прошлого года, подсчитали специалисты.

В настоящее время самая доступная квартира в популярном среди россиян городе Анталье продается за 4,58 миллиона рублей, отмечают в Turk.Estate. Такой бюджет позволит приобрести один из лотов площадью 85 квадратных метров. Апартаменты расположены в 2,5 километра от побережья Средиземного моря.

Ранее стало известно, что растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров.

