Синоптики назвали курорты российского юга с самым теплым морем в сентябре

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назвали курорты российского юга с самым теплым морем. Об этом пишут «Кубанские Новости».

По словам синоптиков, в сентябре вода прогрелась сильнее всего у побережья Сочи — температура достигла плюс 25 градусов. Кроме того, комфортная для купания температура воды наблюдается в Туапсе и Геленджике.

У берегов Анапы и Новороссийска вода более прохладная — в пределах 22-23 градусов выше нуля. При этом отмечается, что Азовское море уже не подходит для пляжного отдыха, за последние недели оно остыло до плюс 20 градусов.

Синоптики добавили, что в этом году бархатный сезон на российском юге начался раньше времени и будет гораздо короче, чем обычно.

Ранее в сентябре аналитики перечислили города с самыми бюджетными гостиницами, которые можно забронировать этой осенью. Наиболее выгодное размещение предлагают отели Хургады и Шарм-эш-Шейха — стоимость номера начинается от 900 рублей за ночь. В Турции жилье обойдется чуть дороже — 1380 рублей за сутки в Стамбуле и от 1650 рублей в Алании.