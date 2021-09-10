Россиянам назвали девять открытых пляжных стран для путешествия осенью

Россиянам назвали девять открытых для посещения пляжных стран для путешествия в бархатный сезон, среди них — Доминиканская Республика, Египет, Абхазия и Куба. Об этом пишет информационный портал «E1.RU».

В частности, цены на Доминикану, как отмечают туроператоры, довольно привлекательны — тур на двоих на 10 ночей начинается от 150 тысяч рублей. При этом от туристов не требуются ни результаты ПЦР-тестов, ни справки о вакцинации. Вместо этого в аэропортах и других пунктах въезда в страну выборочно проводятся неинвазивные дыхательные тесты.

В перечень доступных направлений на осенний период также включены египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, куда для въезда необходим сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.

В Абхазию, по данным портала, въезд и выезд для граждан России свободный — не нужно предъявлять тесты и сертификаты о прививке от коронавируса. При этом по возвращении с отдыха путешественникам также не нужно сдавать ПЦР-тест.

Среди рекомендуемых направлений указана Куба, где с октября заканчивается сезон дождей и температура воздуха прогревается днем до 30 градусов выше нуля. Отмечается, что для въезда в страну туристам понадобится сделать два ПЦР-теста: первый путешественники делают сами не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет, второй — экспресс-тест на антиген — отдыхающему делают в отеле.

В список также вошли Шри-Ланка, Турция, Мальдивы, Армения и Албания.

Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи названы самыми популярными направлениями для осеннего отдыха у россиян. В списке востребованных российских направлений также оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды.

