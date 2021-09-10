Путешествия
 
Последние новости
Путин назначил врио главы МЧС
«Охотник за педофилами» раскрыл причину роста преступлений
Итальянец застрял в российском аэропорту и прожил в терминале неделю
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки
Отношения России и США после обвинений во вмешательстве в выборы оценили
Киселев оценил отказ США в аккредитации российских журналистов
Беднейшей стране Евросоюза придется бороться за финансовую помощь
Тающие ледники склонили белых медведей к инцесту
Стали известны результаты экспертизы арбузов из «Магнита»
Миллиардер извинился за изнасилование модели покупкой туфель на миллионы рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали девять открытых пляжных стран для путешествия осенью

Египет, Турция, Куба и Армения вошли в список доступных для поездок осенью россиянам стран
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Россиянам назвали девять открытых для посещения пляжных стран для путешествия в бархатный сезон, среди них — Доминиканская Республика, Египет, Абхазия и Куба. Об этом пишет информационный портал «E1.RU».

В частности, цены на Доминикану, как отмечают туроператоры, довольно привлекательны — тур на двоих на 10 ночей начинается от 150 тысяч рублей. При этом от туристов не требуются ни результаты ПЦР-тестов, ни справки о вакцинации. Вместо этого в аэропортах и других пунктах въезда в страну выборочно проводятся неинвазивные дыхательные тесты.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

В перечень доступных направлений на осенний период также включены египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, куда для въезда необходим сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.

В Абхазию, по данным портала, въезд и выезд для граждан России свободный — не нужно предъявлять тесты и сертификаты о прививке от коронавируса. При этом по возвращении с отдыха путешественникам также не нужно сдавать ПЦР-тест.

Среди рекомендуемых направлений указана Куба, где с октября заканчивается сезон дождей и температура воздуха прогревается днем до 30 градусов выше нуля. Отмечается, что для въезда в страну туристам понадобится сделать два ПЦР-теста: первый путешественники делают сами не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет, второй — экспресс-тест на антиген — отдыхающему делают в отеле.

В список также вошли Шри-Ланка, Турция, Мальдивы, Армения и Албания.

Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи названы самыми популярными направлениями для осеннего отдыха у россиян. В списке востребованных российских направлений также оказались КалининградСимферопольКраснодар и Минеральные Воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
Россиянам назвали самые бюджетные страны для отдыха возле моря осенью
Названы лучшие восемь стран для путешествия осенью
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
18:02 7 сентября

Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 21 миллион рублей

17:11 7 сентября

Изнасилованная на пляже днем 15-летняя девушка рассказала о случившемся

16:36 7 сентября

Заплатившую 800 тысяч рублей за авиабилет женщину не пустили к умирающему отцу

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
16:23 7 сентября

Объяснен выбор сибирской тайги для отдыха Путина и Шойгу

15:35 7 сентября

Россияне массово испугались бронировать туры на Новый год

14:55 7 сентября

Отели Краснодарского края ужесточили условия бронирования номеров

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
13:27 7 сентября

Владелец кафе выгнал туристов из-за одной просьбы и был обвинен в расизме

12:10 7 сентября

Россиянка отдохнула в Карелии и описала поездку словами «черно на душе»

11:40 7 сентября

Многодетная россиянка получила детские пособия и растратила их на отдых в Сочи

Россия
Татьяна Голикова провела рабочую встречу с врио главы Мордовии
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Россиянам напомнили о «выжившем» на крыше гигантском Ленине
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Закон «Единой России» о запрете списания соцвыплат примут одним из первых
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Все материалы
Мир
Польша признала свой провал в противостоянии «Северному потоку-2»
Секретная служба США опубликовала новые фото теракта 9/11
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Байден принудит компании со штатом более 100 сотрудников к вакцинации
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Представлен новый Subaru WRX
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Раскрыта внешность нового Subaru WRX
Топ-15 любимых кроссоверов и внедорожников россиян
Какие автомобили сегмента SUV покупали в России в августе
Мощнейшая Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
Hyundai открыла огромный моторный завод в России
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
В России случайно раскопали два старинных особняка вместо одного
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Хабаровске показали советские мультфильмы и азиатскую анимацию
Все материалы