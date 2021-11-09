Россиян предупредили о риске хищения квартиры при потере документов

Если гражданин теряет паспорт или документы на квартиру, ими могут воспользоваться аферисты, чтобы лишить хозяина прав на недвижимость. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал заместитель главы подмосковного управления Росреестра Владимир Бирюков.

Как отметил эксперт, чтобы обезопасить себя от риска проведения незаконных сделок, нужно внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения каких-либо действий с жильем без личного участия собственника. В таком случае мошенники не смогут похитить квартиру, продав ее по доверенности, — даже при утрате владельцем паспорта.

Мошенники также могут дистанционно подать документы на перерегистрацию прав собственности на жилье, используя электронную подпись, предупредил Бирюков. Чтобы не стать жертвой аферы, нужно проверить, есть ли в ЕГРН актуальная подпись. Кроме того, для проведения сделок с электронной подписью нужно заранее предоставить в Росреестр свое согласие на это. Если его нет, Росреестр не станет рассматривать документы, поступившие в электронном виде.

Юрист Александр Петров, в свою очередь, рассказал изданию, что мошенники могут обмануть граждан, которые невнимательно изучают документы при совершении действий с жильем. Он посоветовал внимательно читать все бумаги, которые требуется подписать.

Владимир Бирюков добавил, что перед покупкой квартиры нужно заказывать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на приобретаемый объект. Необходимо проверить, нет ли у квартиры других собственников, не принадлежат ли права полностью или частично несовершеннолетним. Также эксперт рекомендовал заказывать выписку о переходе прав на объект недвижимости.

Ранее, в октябре, столичная полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Мошенники сначала убедили ученого перевести на сторонний счет 150 тысяч рублей, затем обманом вынудили его взять кредит еще на 100 тысяч и также перевести средства на некий счет. Впоследствии аферисты убедили Яковенко продать квартиру и дачу, а вырученные деньги передать лжесотрудникам полиции.