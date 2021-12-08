Россиян предупредили о подорожании стройматериалов

Цены на строительные материалы в России могут вырасти, если не снизить налоговую нагрузку на производителей щебня. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в письме первому вице-премьеру России Андрею Белоусову от 1 декабря, пишет РБК.

Раньше налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) начислялся на строительный камень, из которого производится щебень. Теперь же налоговые органы все чаще требуют оплачивать НДПИ на щебень, что увеличит сборы в 3-15 раз, поскольку он дороже камня, пишет Парфенчиков. Руководитель региона напомнил, что порядок начисления НДПИ на строительный камень действовал 20 лет. Он также предупредил, что увеличение налогов может привести к росту долгов по зарплате, сокращению персонала, снижению конкурентоспособности продукции и к удорожанию стоимости строительства дорог и домов.

Глава Карелии попросил Белоусова дать поручение проработать вопрос об изменении налогового законодательства и уточнить порядок налогообложения при добыче полезных ископаемых. Парфенчиков предложил внести изменения с начала 2022 года и не взыскивать налоги за три предыдущих года.

По данным Росстата, производители щебня продавали его в октябре 2021 года по 586 рублей за кубометр — на четыре процента дороже, чем год назад. Закупочные цены для строительных организаций выросли на 10 процентов за год и составили в сентябре 1,5 тысячи рублей за кубометр. Ведомство не опубликовало расценки на строительный камень, однако вице-президент Национальной нерудной компании Сергей Глебов заявил, что щебень дороже строительного камня в пять-шесть раз. Щебень используется для производства бетона и железобетона, повышая прочность этих материалов, а также при строительстве дорог.

Глебов рассказал, что впервые с доначислением НДПИ на щебень столкнулись производители в Челябинской и Свердловской областях в 2019 году, после чего практика распространилась на всю страну. Гендиректор российского офиса производителя строительных материалов LafargeHolcim Максим Гончаров заявил, что его компания также получила требования о пересчете НДПИ. Начисление дополнительных налогов приведет к росту цен на щебень минимум на 10 процентов, оценил Гончаров. По мнению Глебова, материал подорожает на 15–20 процентов, поскольку производителям придется оплачивать не только налог, но также пени и штрафы.

Гончаров считает, что рост налогов приведет к банкротству предприятий и дефициту щебня. Он рассказал, что межрайонная налоговая инспекций по Челябинской области подала заявление о банкротстве Биянковского щебеночного завода. В декабре стороны заключили мировое соглашение, по которому завод обязался выплатить 127,7 миллиона рублей — 79,7 миллиона составляет налог, остальная часть суммы уйдет на оплату пеней и штрафов.

В начале декабря агентство INFOLine сообщило, что с начала 2021 года ремонт жилья в России подорожал на 20 процентов. В 2020 году ремонт одного квадратного метра в Москве обошелся бы в среднем в 6034 рубля, а в третьем квартале 2021 года уже в 6875 рублей (плюс 13,93 процента). В Санкт-Петербурге цена выросла на 20,05 процента — с 6712 до 8059 рублей.