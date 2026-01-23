В России собрались создать «Жириновский-койн»

ЛДПР анонсировала запуск криптвалюты имени основателя партии Жириновского

Представители ЛДПР в рамках проведенного ими «первого политического криптофорума» анонсировали создание криптовалюты имени основателя партии Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на куратора партийной «молодежки» Дмитрия Шатунова пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в качестве рабочих названий рассматривается «Жириновский-койн», «ВВЖ-койн» и «койн Жириновского». Шатунов подчеркнул, что таким образом партия намерена опередить конкурентов на перспективном поле и продемонстрировать доступность использования криптовалюты для каждого человека.

О необходимости легализации криптовалют на мероприятии говорили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и его заместитель по думской фракции, замглавы рабочей группы Думы по криптовалютам Андрей Луговой.

Последний пообещал скорые подвижки в вопросе окончательного признания криптовалют. Он объяснил, что Центробанк, правительство и Госдума вплотную подошли к тому, чтобы внести предложения уже в этом созыве нижней палаты парламента, предварительно, до июля.

Политологи разделились во мнении о причинах такой активности. Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко посчитал, что таким образом ЛДРП хочет привлечь молодую аудиторию, оттянув избирателей у «Новых людей». Однако глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал тему криптовалют не представляющей интерес для массовой аудитории. По его мнению, партия проявляет готовность к лоббистской активности и хочет привлечь платежеспособных интересантов.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Уфы выступили против идеи назвать одну из улиц в честь Жириновского. Разница между теми, кто был согласен на такой топоним, и их оппонентами составила 38 человек.