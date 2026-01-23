Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 23 января 2026Экономика

В России собрались создать «Жириновский-койн»

ЛДПР анонсировала запуск криптвалюты имени основателя партии Жириновского
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представители ЛДПР в рамках проведенного ими «первого политического криптофорума» анонсировали создание криптовалюты имени основателя партии Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на куратора партийной «молодежки» Дмитрия Шатунова пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в качестве рабочих названий рассматривается «Жириновский-койн», «ВВЖ-койн» и «койн Жириновского». Шатунов подчеркнул, что таким образом партия намерена опередить конкурентов на перспективном поле и продемонстрировать доступность использования криптовалюты для каждого человека.

О необходимости легализации криптовалют на мероприятии говорили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и его заместитель по думской фракции, замглавы рабочей группы Думы по криптовалютам Андрей Луговой.

Последний пообещал скорые подвижки в вопросе окончательного признания криптовалют. Он объяснил, что Центробанк, правительство и Госдума вплотную подошли к тому, чтобы внести предложения уже в этом созыве нижней палаты парламента, предварительно, до июля.

Политологи разделились во мнении о причинах такой активности. Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко посчитал, что таким образом ЛДРП хочет привлечь молодую аудиторию, оттянув избирателей у «Новых людей». Однако глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал тему криптовалют не представляющей интерес для массовой аудитории. По его мнению, партия проявляет готовность к лоббистской активности и хочет привлечь платежеспособных интересантов.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Уфы выступили против идеи назвать одну из улиц в честь Жириновского. Разница между теми, кто был согласен на такой топоним, и их оппонентами составила 38 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Обычную пищевую добавку связали с защитой организма от опасного воспаления

    Казна столицы европейской страны почти опустела

    Российский рецидивист сел на 17 лет за расправу над Колдуном

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok