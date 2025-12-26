Реклама

14:19, 26 декабря 2025Экономика

Жители российского города отказались от улицы Жириновского

Жители Уфы отказались от улицы в честь Владимира Жириновского
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Большинство жителей Уфы не поддержали идею назвать одну из улиц в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. О том, что в российском городе фактически отказались от улицы в честь политика, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Местная администрация предлагала присвоить имя Жириновского дороге, расположенной на границе Ленинского и Демского районов. В результате проведенного голосования 49 процентов уфимцев поддержали идею, а 51 процент отвергли ее. Канал уточнил, что до победы в нем не хватило лишь 38 голосов.

Ранее стало известно, что в Северной Ирландии переименуют улицу, названную в честь разжалованного принца Эндрю. В дальнейшем улице присвоят имя королевы Елизаветы II.

