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14:51, 14 марта 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения подразделений ВСУ на границе с Россией

МО показало кадры уничтожения диверсантов ВСУ на границе с Белгородской областью

Минобороны опубликовало кадры уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на территорию Белгородской области. Видеозапись оборонного ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Министерство показало кадры уничтожения подразделений ВСУ. На видеозаписи виден момент уничтожения танков украинских диверсантов, а также бронемашин.

ВСУ пытались прорваться в Россию в районе Сподарюшино Белгородской области в четверг, 14 марта. Диверсанты, по информации оборонного ведомства потеряли до 195 военнослужащих, пять танков и четыре бронированные машины.

Помимо Белгородской области, ДРГ пыталась проникнуть и в приграничную Курскую область. Попытка атаки была предпринята в районе поселка Теткино, уточнил губернатор Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

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      Анастасия Шейкина
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