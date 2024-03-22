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12:19, 22 марта 2024Силовые структуры

Задержание собиравшихся создать ячейку РДК москвичей попало на видео ФСБ

Появились кадры задержания 7 жителей Москвы, собиравшихся создать ячейку РДК
Начало событий в новости ФСБ задержала собиравшихся создать ячейку запрещенного РДК россиян

Задержание семерых жителей Москвы, которые собирались создать ячейку запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), попало на видео ФСБ. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов попадают в квартиры и задерживают злоумышленников. Один из задержанных на видео сообщает свою дату рождения — 18 августа 1999 года. Внутри их жилища силовики обнаруживают множество ножей, мачете и запрещенную нацистскую символику.

По данным ЦОС ФСБ России, задержанные планировали создать преступную группу для нападения на военных, иностранных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела. Личности злоумышленников не раскрываются.

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      Олеся Мицкевич
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