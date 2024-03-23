В Таджикистане назвали фейком информацию о причастности граждан страны к теракту

Таджикистан назвал фейком информацию о причастности граждан страны к теракту

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана заявило, что официальные власти России не связывались с Душанбе по поводу причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что среди нападавших были граждане Таджикистана: Насридинов Махмадрасул, Исмонов Ривожидин, Сафолзода Шохинджонн и Назаров Рустам. Отмечалось, что в Навлинском районе Брянской области остановили белый Renault Symbol, на котором могли передвигаться террористы.