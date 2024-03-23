Задержанный по подозрению в теракте в «Крокусе» рассказал о своем задании

Симоньян опубликовала видео допроса задержанного по подозрению в теракте

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео допроса задержанного по подозрению в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске мужчины.

На записи он говорит, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он также сообщил, что за вознаграждение получил от кураторов задание убивать всех людей в зале.

В субботу, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом «Крокус Сити Холле».

По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. .Их задержали с разницей в несколько часов в Брянской области.