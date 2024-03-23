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13:41, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Задержанный по подозрению в теракте в «Крокусе» рассказал о своем задании

Симоньян опубликовала видео допроса задержанного по подозрению в теракте

Кадр: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео допроса задержанного по подозрению в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске мужчины.

На записи он говорит, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он также сообщил, что за вознаграждение получил от кураторов задание убивать всех людей в зале.

В субботу, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом «Крокус Сити Холле».

По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. .Их задержали с разницей в несколько часов в Брянской области.

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      Варвара Кошечкина
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