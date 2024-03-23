Опубликовано видео допроса главы группы террористов из «Крокус Сити Холла»

Симоньян опубликовала видео допроса главы группы террористов из «Крокуса»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео допроса, предположительно, главы группы террористов, устроившей атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Так как мужчина не говорит по-русски, ему предоставили переводчика. На записи он утверждает, что приехал в Москву на заработки, однако долго не мог найти работу. Все это время он жил в хостеле в районе Дмитровского шоссе.

«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать. Легковая машина, в такси хотели работать», — сказал задержанный, уточнив, что познакомился с мужчиной в Telegram.

Ранее другой задержанный по подозрению в теракте сообщил, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он признался, что согласился расправляться с людьми за вознаграждение.