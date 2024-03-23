Спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершена

Воробьев: спасательная операция в «Крокусе» завершена, поисковая продолжается

Спасательная операция на месте теракт в «Крокус Сити Холле» завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта. К настоящему времени удалось идентифицировать личности 50 погибших. «Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — добавил глава региона.

«Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос», — сообщил Воробьев.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура. В своем видеообращении к россиянам глава государства сообщил, что во всех регионах введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.