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22:21, 23 марта 2024Россия

Спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершена

Воробьев: спасательная операция в «Крокусе» завершена, поисковая продолжается

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Спасательная операция на месте теракт в «Крокус Сити Холле» завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта. К настоящему времени удалось идентифицировать личности 50 погибших. «Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — добавил глава региона.

«Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос», — сообщил Воробьев.

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      Марина Совина
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