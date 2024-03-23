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17:24, 23 марта 2024Мир

Торговые сети направят доходы за выходные в помощь пострадавшим в теракте

Торговые сети направят доходы за выходные в помощь пострадавшим в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Крупные торговые сети и рестораторы направят часть доходов, полученных за выходные 23 и 24 марта, на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.

По словам Миронова, предприниматели приняли решение направить доходы за эти выходные на помощь жертвам террористической атаки. К акции могут присоединиться все желающие: пожертвование можно оставить на официальном сайте организации «Российский красный крест».

Известно, что к акции, кроме ресторанов Сергея Миронова, уже присоединились крупнейшие ритейлеры: «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Азбука Вкуса», «Мясновъ», «ВкусВилл», «М.Видео» и другие.

Ранее «СберМаркет» объявила о запуске акции, в рамках которой сервис по всей стране не будет взимать плату за сборку и доставку из продовольственных магазинов. Таким образом компания поддерживает людей, которые 23 и 24 марта решили остаться дома из-за трагических событий в Москве.

Ранее Владимир Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе». Глава государства заявил, что четверо террористов и все их пособники не смогут избежать наказания.

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      Вера Владзиевская
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