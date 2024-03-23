Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Президент Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в подмосковном «Крокусе». Обращение главы государства транслировал Первый канал.

Глава государства обратился к семьям погибших от рук террористов. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь народ», — сказал президент, добавив, что 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Путин заверил, что все причастные к теракту понесут самое суровое наказание. «Все четверо, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, причастных к теракту. Сейчас идет работа по выявлению всех пособников террористов, тех, кто оснащал их транспортом, обеспечивал отходы от места преступления, обеспечивал оружием, — сказал Путин. — Всем им не избежать сурового наказания».

Ранее Путин обсудил теракт с президентами Беларуси Александром Лукашенко и Узбекистана Шавкатом Мерзиеевым. Главы дружественных государств передали слова поддержки семьям погибших и пострадавших и заверили в продолжении общей работы по борьбе с терроризмом.