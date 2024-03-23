Путин обсудил теракт в «Крокусе» с президентом Узбекистана
Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидер Узбекистана решительно осудил кровавый террористический акт в «Крокусе» и просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обе стороны подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество по противодействию терроризму.
Ранее Владимир Путин обсудил теракт в Подмосковье с Александром Лукашенко. Президент Беларуси выразил слова поддержки семьям погибших и раненых при атаке на «Крокус».