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14:11, 23 марта 2024Россия

Путин обсудил теракт в «Крокусе» с президентом Узбекистана

Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер Узбекистана решительно осудил кровавый террористический акт в «Крокусе» и просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Обе стороны подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество по противодействию терроризму.

Ранее Владимир Путин обсудил теракт в Подмосковье с Александром Лукашенко. Президент Беларуси выразил слова поддержки семьям погибших и раненых при атаке на «Крокус».

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      Вера Владзиевская
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