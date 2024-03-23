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12:17, 23 марта 2024Россия

«СберМаркет» отменил плату за сборку и доставку заказов по всей России

«СберМаркет» отменил плату за сборку и доставку заказов для поддержки клиентов

Фото: PATCHARIN SIMALHEK / Shutterstock / Fotodom

23 и 24 марта компания «СберМаркет» отменяет плату за сборку и доставку товаров из продуктовых магазинов по всей России. Эти действия направлены на поддержку клиентов, которые остаются дома на фоне происходящих в стране трагических событий, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Сбер выражает глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье», — говорится в релизе компании. Также сообщается, что в эти выходные дни предпочитающие оставаться дома люди смогут заказать продукты без платы за сборку и доставку товаров.

Ранее стало известно, что более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье. Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте, у здания образовалась огромная очередь.

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      Вера Владзиевская
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