Московский зоопарк и городские музеи помогут пострадавшим в «Крокусе»

Московский зоопарк решил направить выручку пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Московский зоопарк и городские музеи направят выручку пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegramв.

«Вся выручка от работы Московского зоопарка за выходные дни будет направлена в фонд помощи пострадавшим. Надеюсь, наше единство и солидарность хотя бы немного помогут тем, кто сейчас испытывает боль и страдание», — написала она.

Директор Московского музея космонавтики Наталья Артюхина и директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Евгений Богатырев сообщили, что все деньги, которые музеи заработают в эти дни, будут направлены на помощь пострадавшим. Также отмечается, что на помощь будет передана вся внебюджетная выручка подведомственных городу музеев.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта оказались 133 человека.