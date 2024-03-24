Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 24 марта 2024Мир

Самая высокая башня в мире окрасилась цветами флага России

В ОАЭ Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага РФ в связи с терактом в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство WAM в соцсети X.

На фасаде самой высокой башни в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти ОАЭ подсветили триколором самые знаковые достопримечательности страны, в том числе штаб-квартиру нефтегазовой компании ADNOC и Дубайскую рамку.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта.

В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Момент задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» сняли на видео

      Президент Латвии ужаснулся теракту в «Крокусе»

      В Севастополе начали поиск выложивших видео работы ПВО

      Спасший десятки людей в «Крокусе» восьмиклассник рассказал о произошедшем

      Вице-президент США исключила причастность Украины к теракту в «Крокусе»

      В США назвали виновных в конфликте на Украине

      Президент Эстонии рассказал об ужасе из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

      Самая высокая башня в мире окрасилась цветами флага России

      К «Крокус сити холлу» приехала тяжелая техника для расчистки завалов

      В США вновь заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше