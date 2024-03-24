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07:02, 24 марта 2024Мир

Посол рассказал о непрерывном потоке соболезнований после теракта в «Крокусе»

Антонов: посольство России весь день получало соболезнования после теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что на протяжении всего дня 23 марта дипмиссия получала соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Целый день сегодня наше посольство принимает звонки, письма от наших друзей, от незнакомых людей, которые вместе с нами скорбят о том, что случилось», — отметил он. Посол также указал на непрерывный поток сообщений от соотечественников.

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Антонов подчеркнул, что основной задачей российского посольства остается защита национальных интересов. «Если кто-то пытался нас напугать, то эта попытка не удалась», — резюмировал дипломат.

Ранее Антонов сообщил, что американская сторона не взаимодействовала с Россией после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области и не передавала ей какие-либо данные о произошедшем. По его словам, США лишь опубликовали ряд заявлений по линии пресс-служб Госдепартамента и Белого дома.

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      Маргарита Пименова
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