Посол рассказал о непрерывном потоке соболезнований после теракта в «Крокусе»

Антонов: посольство России весь день получало соболезнования после теракта

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что на протяжении всего дня 23 марта дипмиссия получала соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Целый день сегодня наше посольство принимает звонки, письма от наших друзей, от незнакомых людей, которые вместе с нами скорбят о том, что случилось», — отметил он. Посол также указал на непрерывный поток сообщений от соотечественников.

Антонов подчеркнул, что основной задачей российского посольства остается защита национальных интересов. «Если кто-то пытался нас напугать, то эта попытка не удалась», — резюмировал дипломат.

Ранее Антонов сообщил, что американская сторона не взаимодействовала с Россией после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области и не передавала ей какие-либо данные о произошедшем. По его словам, США лишь опубликовали ряд заявлений по линии пресс-служб Госдепартамента и Белого дома.