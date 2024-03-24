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04:54, 24 марта 2024Мир

Посол рассказал о взаимодействии с США после теракта в «Крокусе»

Посол Антонов: США не передавали России данные после теракта в «Крокусе»

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не взаимодействовала с Москвой после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и не передавала ей какие-либо сведения о произошедшем. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Как указал дипломат, США лишь распространили ряд заявлений по линии пресс-служб Государственного департамента и Белого дома. «Даже элементарно слов соболезнования россиянам передано через посольство не было», — добавил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что США не информировали российское посольство о готовящихся терактах. Таким образом отреагировал на сообщения о том, что посольство США 7 марта предупредило об угрозе терактов в Москве. Дипломат утверждает, что дипмиссия не получала подобных уведомлений.

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      Маргарита Пименова
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