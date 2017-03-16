Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон убрал из сценария фильма «Курск» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам кинематографиста, линия с российским лидером отвлекла бы зрителей от истории гибели подлодки, на которой Бессон хочет сделать акцент.

Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это стало бы первым экранным появлением персонажа президента России в высокобюджетном кино.

Производством ленты о гибели подлодки «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp. Съемки начнутся в апреле.

Главного героя в триллере — главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — играет британец Колин Ферт. Режиссером выступает Томас Винтерберг («Охота», «Торжество»).

Картина выйдет в прокат в 2018 году.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.