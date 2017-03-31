Песков рассказал об осведомленности Путина о выступлении Сокурова

Президент Владимир Путин знает о выступлении режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения кинематографической премии «Ника». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Песков отметил, что Путин «всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры». «Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями», — сказал представитель Кремля.

Сокуров выступил 28 марта на церемонии вручения кинонаграды, он стал обладателем спецприза «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова. Лауреат премии упомянул, что ждет решения Путина по поводу судьбы украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России в 2015-м на 20 лет за организацию террористического сообщества, совершение двух терактов и подготовку еще к одному.

Сокуров также высказался по поводу прошедших в стране акций протеста против коррупции 26 марта и массовых задержаниях. По его мнению, государство неправильно ведет себя с молодежью, отказываясь ее слушать. Он также предложил принять закон о запрете «арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам», которые участвуют в подобных мероприятиях.

30 марта, комментируя слова режиссера по поводу Сенцова, Песков сообщил, что Путин донес свою позицию еще 2 декабря 2016 года. Тогда, отвечая на просьбу Сокурова «решить проблему Олега Сенцова», российский лидер заявил: «Вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой». Путин обратил внимание, что украинец осужден не за творчество, а за террористическую деятельность. Тем не менее президент заметил, что «есть определенные правила и нормы, которыми можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия».

В воскресенье, 26 марта, во многих городах России прошли митинги. В районе Тверской улицы в центре Москвы, по официальной информации, около восьми тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной) собрались на несанкционированное массовое мероприятие. Задержали, по разным данным, от 600 до тысячи человек. Большинство задержанных позднее отпустили.